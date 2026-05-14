На Ставрополье рейтинг самых востребованных лекарств возглавил Омепразол

В первом квартале 2026 года аптеки Ставропольского края продали 400,1 тыс. упаковок ингибитора протонной помпы Омепразола, что составляет 2% от общего числа продаж лекарственных препаратов в регионе. Таким образом препарат от повышенной кислотности желудка стал самым востребованным на Ставрополье. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе в DSM Group.

Второе место по популярности занял антибиотик Цефтриаксон. На него пришлось 1,5% от общего числа продаж — 299,9 тыс. упаковок. Третье и четвертое место разделили местный анестетик Меновазин (274,4 тыс. упаковок) и раствор для инфузий натрия хлорид (274,4 тыс. упаковок). На них пришлось по 1,4% аптечного рынка. На пятом месте оказалось лекарство от головной боли Цитрамон — 255,9 тыс. упаковок или 1,3%.

В денежном выражении в регионе в отчетный период максимальное число продаж пришлось на препарат от сахарного диабета Тирзетта (118,8 млн руб. или 1,5%), на противосудорожное лекарство Габапентин (73,5 млн руб. или 0,9%), средство от ожирения Семавик (69 млн руб. или 0,8%), антикоагулянт Эликвис (65,2 млн руб. или 0,7%) и на препарат для контроля веса Велгия (64,1 млн руб. и 0,8%).

Наталья Белоштейн