Прокурор запросил 14 лет колонии экс-председателю правительства Кузбасса

Сторона обвинения запросила 14 лет колонии общего режима и штраф в размере 4,8 млн руб. экс-председателю правительства Кузбасса Вячеславу Телегину. Об этом сообщает объединенный пресс-центр судов Кемеровской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ Вячеслав Телегин

Фото: Максим Серков, Коммерсантъ

Обвиняемыми по делу также проходят бывший глава Ленинск-Кузнецкого городского округа Рашид Бадертдинов и главный инженер ООО «ЭкоСтрой ЛК» Александр Бадертдинов. Для них прокурор запросил 12 и 11 лет лишения свободы в колонии общего режима соответственно. Всем троим вменяют 30 эпизодов мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело находится в производстве Ленинск-Кузнецкого горсуда с декабря 2023 года. Вячеслав Телегин ушел в отставку с поста председателя правительства Кузбасса в августе 2022 года по собственному желанию из-за ухудшения состояния здоровья.

По версии следствия, в 2014–2018 годах Комитет по управлению муниципальным имуществом (КУМИ) Ленинска-Кузнецкого заключил с компанией «Экострой ЛК» контракты на покупку квартир для переселения граждан. Застройщик был обязан не только построить дома, но и выполнить работы по благоустройству и подведению к ним инженерных сетей. Вячеслав Телегин, считают правоохранители, вступил в сговор с председателем КУМИ, главным инженером и гендиректором строительной компании. Для этого дополнительно были заключены 30 контрактов с тем же застройщиком с отдельной оплатой из муниципального бюджета на общую сумму более 70 млн руб. При этом данные работы уже были предусмотрены основными контрактами.

Александра Стрелкова