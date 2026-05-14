Клиники широкого профита

Выручка частного медицинского сектора Ростовской области по итогам 2025 года достигла 46,6 млрд руб., увеличившись за год почти на 9,4 млрд руб. По данным «СПАРК-Интерфакс», в регионе работают около 1,3 тыс. частных медицинских организаций, не учитывая санаторно– курортные. При этом финансовая отчетность за 2025 год доступна примерно по 900 компаниям. Из них около 700 завершили год с совокупной прибылью 6 млрд руб., тогда как порядка 200 организаций зафиксировали общий убыток 575 млн руб. «Ъ-Ростов» изучил показатели 150 крупнейших участников рынка, на которые пришлась основная часть оборота сектора. Крупнейшими сегментами остаются многопрофильная медицина, лабораторная диагностика и стоматология. Основной объем выручки сосредоточен вокруг крупных сетевых операторов, диагностических центров и многопрофильных медицинских групп. Опрошенные «Ъ-Ростов» эксперты полагают, что рынок входит в фазу структурной консолидации.

Одним из крупнейших участников частного медицинского рынка Ростовской области по итогам 2025 года стала ЧУЗ «КБ “РЖД-Медицина” Ростова-на-Дону». Выручка структуры, входящей в систему ОАО «РЖД», превысила 4 млрд руб., а чистая прибыль составила 293,6 млн руб. Учреждение совмещает коммерческую деятельность с обслуживанием инфраструктуры железнодорожного холдинга и работой в системе ОМС. В структуре компании — более 50 мест деятельности, шесть филиалов и один из самых широких перечней лицензий среди медицинских организаций региона — от нейрохирургии и пластической хирургии до психиатрии и стоматологии. Стоимость основных средств превысила 667 млн руб., а чистые активы достигли 1,4 млрд руб.

Вторым крупным игроком регионального рынка стало ООО «Инвитро-Юг», входящее в федеральную группу «Инвитро». По итогам года компания получила 3,62 млрд руб. выручки и 478,3 млн руб. чистой прибыли. ООО «Инвитро-Юг» управляет сетью более чем из 120 точек присутствия в ЮФО и СКФО и остается ключевым региональным центром консолидации активов группы. В 2026 году к структуре присоединяется ООО «Инвитро-Ставрополье», ранее аналогичные процессы были проведены с региональными структурами группы в Краснодаре и Москве. Штат компании достиг 400 сотрудников, а объем страховых взносов превысил 129 млн руб.

Среди многопрофильных коммерческих клиник наиболее крупным оператором стала группа «Семья», представленная ООО «Агат». Выручка компании превысила 1 млрд руб., а чистая прибыль составила 198,3 млн руб. Владельцем структуры выступает комбинированный ЗПИФ «ГК Резерв» под управлением ООО УК «Геокапитал». В 2026 году ООО «Агат» находится в процессе присоединения ООО «Семья» и ООО «Эстет», что фактически завершает консолидацию медицинских активов группы в единый холдинг. Основные средства компании достигли 143,5 млн руб., а штат превысил 110 человек.

Одним из наиболее быстрорастущих проектов последних лет остается ООО «Клиника Евродон». Компания была зарегистрирована только в конце 2022 года, однако уже к 2025 году вышла на оборот 896,9 млн руб. и прибыль 129,2 млн руб. Компания развивает многопрофильную модель — от нейрохирургии и онкологии до психотерапии и пластической хирургии. Стоимость основных средств превысила 153 млн руб., а количество площадок деятельности достигло шести. Компания остается в активной инвестиционной фазе: денежный поток по итогам года был отрицательным.

Крупным амбулаторным сетевым оператором региона остается сеть «Авеню», работающая через ООО «Северная звезда». По итогам 2025 года выручка компании достигла 728,8 млн руб., а прибыль — 115,4 млн руб. ООО «Северная звезда» включает 16 площадок деятельности. Помимо медицинской деятельности, структура развивает собственные IT-решения и цифровую инфраструктуру. Штат за четыре года увеличился более чем вдвое — до 112 сотрудников, а объем страховых взносов превысил 54 млн руб.

Отдельным сегментом рынка остается офтальмология, где сформировалась группа высокорентабельных специализированных проектов.

Одним из крупных игроков в этом сегменте стало ООО «Леге Артис». Выручка офтальмологической сети превысила 868 млн руб., а чистая прибыль достигла 190 млн руб. За последние годы стоимость основных средств компании достигла 123 млн руб., а штат вырос до 143 сотрудников. Структура резко сократила кредиторскую и дебиторскую задолженность, улучшив ликвидность баланса.

Высокие показатели — у ООО «Генезис», работающего под брендом «Ирис». Выручка компании составила 307 млн руб., а прибыль — 132,3 млн руб. За четыре года оборот бизнеса вырос более чем в шесть раз. Компания активно инвестировала в оборудование: основные средства увеличились почти до 80 млн руб. При этом резко сократилась дебиторская задолженность, а штат вырос почти втрое.

Высокую прибыльность сохранили и другие офтальмологические проекты. ООО «Ирис» в Таганроге завершило год с прибылью 67,9 млн руб. при выручке 159,2 млн руб., а ООО «Точка зрения» из Белой Калитвы получило 58,6 млн руб. прибыли при обороте 183,3 млн руб. Оба проекта остаются примерами высокомаржинальной нишевой медицины вне крупнейших агломераций.

Сегмент репродуктивной медицины продолжает концентрироваться вокруг нескольких федеральных и региональных операторов.

ООО «Геном-Дон» завершило 2025 год с выручкой 350 млн руб. и чистой прибылью 75,8 млн руб. Компания входит в более широкий федеральный контур репродуктивной медицины и специализируется на ЭКО, генетике и хранении биоматериалов. При сравнительно умеренной капиталоемкости бизнес демонстрирует высокую устойчивость и одну из лучших рентабельностей в отрасли.

Федеральная сеть «Мать и дитя» через ООО «МД Проект 2010» получила 128,7 млн руб. выручки и 48,4 млн руб. прибыли. При этом компания остается одной из самых производительных по выручке на одного сотрудника: в штате числятся только 18 человек.

Крупнейшим сегментом по количеству участников остается стоматология. Совокупная прибыль отрасли достигла 1,88 млрд руб.

Одним из лидеров по обороту стало ООО «Астродент-Форте», получившее 751,7 млн руб. выручки и 55 млн руб. чистой прибыли. Компания управляет девятью площадками и почти 150 сотрудниками. Основные средства превысили 82 млн руб., а страховые взносы — 52 млн руб.

Наиболее прибыльной стоматологической компанией региона стало ООО «Келлер Стачки». Выручка сети Keller достигла 597,8 млн руб., а прибыль — 135,2 млн руб. За четыре года компания более чем удвоила оборот. При этом дебиторская задолженность остается одной из самых высоких в сегменте и достигает почти 260 млн руб.

Среди стоматологических сетей высокой маржинальностью также выделяются ООО «Эталон Ростов», ООО «Сапфир», ООО «Каста» и ООО «Ворлддент». ООО «Эталон Ростов» завершило год с прибылью 85,2 млн руб. при выручке 185,7 млн руб., а рентабельность бизнеса превысила 45%. ООО «Каста» при штате всего пять человек получило почти 50 млн руб. прибыли при обороте 71,9 млн руб., показав одну из самых высоких рентабельностей среди всех медицинских компаний выборки.

Заметную часть рынка продолжает занимать диагностическая и амбулаторная медицина. ООО «Клиника Эксперт Юг», входящее в федеральную группу МКПАО «МД Медикал Груп», получило 331,4 млн руб. выручки и 72,2 млн руб. прибыли. Основные средства компании достигли почти 192 млн руб., что делает ее одним из наиболее капиталоемких диагностических проектов региона.

Высокие результаты показало и ООО «МастерСлух». Выручка сети превысила 801 млн руб., а прибыль составила 76 млн руб. Компания уже вышла далеко за пределы регионального рынка и присутствует в 13 субъектах РФ. Штат достиг 131 сотрудника, а объем налоговых платежей превысил 78 млн руб.

Среди специализированных проектов наиболее высокую маржинальность продолжает демонстрировать эстетическая медицина. ООО «Эстет» получило 99,1 млн руб. прибыли при выручке 216,7 млн руб. Рентабельность бизнеса приблизилась к 46%, что стало одним из лучших показателей среди компаний выборки. Сопоставимые показатели сохраняют ООО «НЦ Лазермед» и ООО «Давинчи Групп», развивающие высокотехнологичную медицину, пластическую хирургию и косметологию.

Существенную роль на рынке продолжает играть сегмент коммерческой наркологии и выездной медицины. ООО «Югэкосервис+» по итогам года получило 587,5 млн руб. выручки и 119,3 млн руб. прибыли. При этом стоимость основных средств компании составила лишь 1,7 млн руб., что делает модель бизнеса одной из самых легких по структуре активов. Штат за несколько лет вырос с четырех до 85 сотрудников.

Кадровая нагрузка остается одной из ключевых статей расходов сектора. Наиболее крупными работодателями среди частных медицинских компаний региона являются ООО «Инвитро-Юг», ООО «Астродент-Форте», ООО «Леге Артис», ООО «МастерСлух», ООО «Северная звезда» и ООО «Агат». Для крупных сетевых операторов расходы на фонд оплаты труда уже сопоставимы с капитальными затратами на оборудование и инфраструктуру.

Рынок остается высококонцентрированным. Основная часть прибыли аккумулируется несколькими крупными экосистемами — федеральными лабораторными и диагностическими сетями, многопрофильными клиниками, стоматологическими холдингами и специализированными офтальмологическими центрами. Значительная часть независимых небольших клиник сохраняет статус микропредприятий и работает по модели высокой маржинальности при минимальном штате и сравнительно легкой структуре активов.

Роман Меньшиков, консультант по управлению медицинскими активами и партнер компании «КапиталМед», считает, что частная медицина Ростовской области фактически прошла стадию фрагментированного рынка.

«Сейчас идет быстрая консолидация вокруг нескольких медицинских экосистем. Наиболее устойчивыми выглядят компании, которые одновременно контролируют диагностику, амбулаторную помощь, IT-сервисы и лабораторное направление. При этом классические одиночные клиники постепенно теряют возможности для масштабирования. Особенно заметно это в стоматологии, где рынок еще несколько лет назад был максимально раздробленным»,— говорит эксперт.

Игорь Самойлов, отраслевой аналитик и кандидат экономических наук, отмечает, что рынок частной медицины Ростовской области входит в фазу структурного расслоения.

«Если смотреть на финансовую отчетность, становится заметно, что основная прибыль концентрируется уже не в классических многопрофильных клиниках, а в высокомаржинальных нишах — офтальмологии, репродуктивной медицине, эстетической хирургии и премиальной стоматологии. Именно эти сегменты показывают рентабельность в 35–50%, тогда как крупные многопрофильные центры работают с существенно более тяжелой расходной моделью. При этом рынок становится все более капиталоемким: стоимость оборудования, IT-инфраструктуры и фонд оплаты труда растут быстрее выручки. Особенно это заметно в диагностике и стационарной медицине»,— отмечает спикер.

По словам господина Самойлова, отдельным фактором становится концентрация рынка вокруг нескольких медицинских экосистем. «Фактически Ростовская область повторяет федеральный тренд. Небольшие независимые клиники постепенно уступают место сетям и холдингам, которые могут одновременно финансировать расширение, закупать дорогостоящее оборудование, удерживать врачей и инвестировать в цифровые сервисы. Для регионального рынка это уже не просто медицина, а полноценный инвестиционный сектор с высокой конкуренцией за пациента и кадры»,— полагает аналитик.

Роман Лаврухин