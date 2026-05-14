В Оренбуржье в суд направлено дело о ДТП, в котором погибли два человека
В суд направлено уголовное дело в отношении 71-летнего жителя Оренбурга, который обвиняется по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Об этом сообщает прокуратура Оренбургской области.
По версии следствия, в ноябре прошлого года на 350-м км автомобильной дороги М-5 «Урал» в районе с. Мамалаевка Переволоцкого района обвиняемый управлял автомобилем «Шкода». Он выехал на полосу встречного движения для обгона грузового автопоезда, но не убедился в безопасности маневра. Водитель встречного автомобиля «Фольксваген» попытался избежать лобового столкновения с транспортным средством фигуранта и выехал на обочину. После этого его машину занесло и выбросило под «КамАЗ».
В результате ДТП 45-летний водитель «Фольксвагена» и находившийся на заднем сиденье 8-летний ребенок от полученных травм скончались на месте.
В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого на сумму более 3,5 млн. руб.