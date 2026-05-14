В Уфе иностранец получил 3,5 года за попытку подкупить полицейского

Октябрьский районный суд Уфы вынес приговор по уголовному делу иностранному гражданину, признанному виновным в покушении на дачу взятки (ч. 3 ст. 30 — ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс- служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к трем с половиной годам колонии общего режима.

Установлено, что в марте 2025 года подсудимый в служебном кабинете сотрудника полиции передал тому записку с предложением 40 тыс. руб. за то, чтобы не привлекать к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства, и попросил знакомого снять деньги в банкомате.

Полицейский отказался от незаконного вознаграждения.

Майя Иванова