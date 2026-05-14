Отели Анапы не ждут полную загрузку

Анапские отели летом будут загружены менее чем наполовину, а санатории и вовсе могут пропустить сезон. Опрошенные “Ъ FM” участники рынка не питают иллюзий относительно грядущего лета и все еще ждут однозначных решений Роспотребнадзора относительно состояния пляжей. 13 мая споры вызвал ответ службы местному депутату Олегу Янцену. Он попросил предоставить данные о качестве воды и побережья. Однако Роспотребнадзор не стал публиковать результаты анализов. “Ъ FM” также направил запрос и ожидает ответа. В свою очередь, копию обратной связи на запрос депутата обнародовал кубанский эколог Евгений Витишко.

Скорее всего, теперь реакция последует, и к лету пляжи в Анапе откроют хотя бы частично, отметил Евгений Витишко в беседе с “Ъ FM”:

«Публикаций о том, что проводились какие-либо проверки, я не видел. Поэтому считаю этот ответ и недальновидным, и ошибочным по отношению к депутатам. Почему была выбрана именно такая позиция, честно говоря, не понимаю. По моим ощущениям, пляжи пока все-таки не соответствуют нормам. Во-первых, это наверняка оставит негативное впечатление у туристов, которые решат приехать в Анапу. Да и для отдыха с детьми такая ситуация не слишком подходит. Скорее всего, там будут сохраняться стабильные превышения допустимых концентраций нефтепродуктов и других веществ.

Вероятно, закроют участок побережья от Благовещенки в сторону Веселовки и района Русского. Формально эту территорию могут признать особо охраняемой природной зоной, поскольку ущерб действительно серьезный. Несколько волонтерских штабов до сих пор продолжают убирать мазут, поэтому, думаю, следы нефтепродуктов там останутся еще на пару лет. Не исключено, что последствия могут затронуть и центральные пляжи Анапы».

После разлива мазута в Черном море в декабре 2024-го в первый летний сезон не открылись сразу несколько анапских отелей. Турпоток снижался на 20%, писал “Ъ”. В итоге из обычных 5 млн в прошлый сезон приехало только около 2 млн человек, рассказал “Ъ FM” глава Торгово-промышленной палаты Анапы Игорь Ткачук. По его словам, пока туристы не торопятся бронировать отдых в регионе:

«Вся экономика нашего региона тесно связана с туризмом. У санаториев, оздоровительных учреждений и отелей Анапы сейчас до 50% отказов. Большинство санаториев стоят полупустыми. Пляжи, безусловно, важны, но сам факт действия режима ЧС на территории города-курорта Анапы остается ключевым стоп-фактором как для заключения контрактов с крупными корпоративными заказчиками, так и для организованных туристических групп. Если режим ЧС снимут, ситуация станет немного легче.

Вряд ли можно рассчитывать, что показатели сразу вернутся к уровню прошлых лет. Даже в случае открытия пляжей и отмены режима ЧС мы ожидаем прирост не более чем на 30% по сравнению с 2025 годом».

В начале апреля положительное заключение Роспотребнадзора смог получить пляж детского курорта «Вита» в Анапе. Тогда же сообщалось, что все пляжи Черного моря планируют открыть к 1 июня. При этом в службе уточняли, что использовать побережье можно только при восстановлении песчаного слоя. Его все еще продолжают завозить в регион. Пока никто не отправляет в Анапу группы туристов, поэтому в этом сезоне может повториться сценарий прошлого года, говорит генеральный директор санаторно-курортного объединения «РосЮгКурорт» Валерий Сычёв:

«Организованный туризм, даже если пляжи откроются уже в этом году, начнет восстанавливаться, скорее всего, только с сентября-октября — когда начнутся продажи на сезон 2027 года. А сейчас будет преобладать неорганизованный туризм, как и в прошлом году. Мой прогноз — в этом году мы, скорее всего, увидим повторение прошлого сезона и не более того. Потому что у многих планы на отдых уже давно сформированы.

Что касается детского отдыха, то он жестко регламентирован. Без открытия пляжей он просто невозможен. Да и если откроют только пляжи общего пользования, санаторно-курортные учреждения все равно не будут отправлять туда детей в такой ситуации».

Режим ЧС регионального характера ввели и на другом курорте Краснодарского края — в Туапсе, после нескольких атак беспилотников и пожаров на местном НПЗ. Роспотребнадзор фиксировал кратное превышение содержания бензола в воздухе. В городе выпадал нефтяной дождь. Экологи допускают, что нефтепродукты, попавшие в воздух и в воду, могут быть опаснее, чем после разлива в Черном море полтора года назад, и эти последствия еще сложнее устранить. Как рассказывал “Ъ FM”, на этом фоне бронирования начали падать и в отелях соседнего Сочи.

Александра Абанькова