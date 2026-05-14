В Забайкалье контрабандистов осудили за вывоз слитков золота на 66,6 млн рублей

Забайкальский районный суд признал виновными в контрабанде стратегически важных ресурсов и товаров, а также в покушении на контрабанду трех местных жителей и двух иностранных граждан. Они пытались вывезти из России золотые слитки стоимостью 66,6 млн руб.

Суд установил, что в июне 2024 года четверо фигурантов дела провезли через границу на грузовом автомобиле восемь слитком золота общим весом 4,4 кг и стоимостью 24,2 млн руб. В августе того же года с помощью еще одного гражданина они попытались вывезти десять слитков весом 6,6 кг и стоимостью 42,4 млн руб. Однако их действия были пресечены.

Подсудимые приговорены к лишению свободы на срок от пяти лет четырех месяцев до шести лет восьми месяцев колонии общего режима. Им также назначены штрафы от 450 тыс. до 600 тыс. руб., сообщила Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

Влад Никифоров, Иркутск