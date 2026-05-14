В Оренбуржье ожидают увеличения спроса на туристические маршруты на 25% в этом году

В этом году в Оренбургской области ожидают, что спрос на туристические маршруты вырастет примерно на 25%. Активность посетителей уже наблюдается, сообщает губернатор Оренбуржья Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

По словам главы региона, в прошлом году Оренбуржье посетили более 250 тыс. автотуристов по пяти автомаршрутам, размещенным на федеральном портале путешествуй.рф. Наиболее популярным является автотур по Оренбуржью «Маршрутами великих писателей». В прошлом году его посетили порядка 80 тыс. человек. Тур включает 15 достопримечательностей: музей-усадьба С. Т. Аксакова, Дом-музей им. Владимира Высоцкого, родовое поместье Г. Р. Державина, национальный парк «Бузулукский бор», Святые пещеры, ряд музеев в крупных региональных центрах.

Востребованными у автотуристов остаются целебные Соль-Илецкие озера, село Черный Отрог, заповедник «Оренбургский» с лошадьми Пржевальского и другие места.

Руфия Кутляева