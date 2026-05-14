WSJ: студенты массово получают пятерки благодаря ChatGPT

Количество отличных оценок у студентов американских университетов резко выросло благодаря использованию в учебе ChatGPT, сообщает The Wall Street Journal. С момента появления чат-бота преподаватели, ведущие занятия по ИИ в классах с углубленным изучением программирования, поставили примерно на 30% больше оценок «5» и меньше оценок «5–» и «4+».

Согласно результатам анализа студенты используют генеративный ИИ для повышения успеваемости, а не для того, чтобы усваивать больше знаний. Для изучения влияния ИИ на оценки исследователи проанализировали более чем полмиллиона оценок за 2018–2025 годы в государственном университете Техаса. Они сравнили занятия с большим количеством заданий по ИИ, наиболее распространенные в гуманитарных и инженерных дисциплинах, с занятиями, в меньшей степени ориентированными на написание текстов и программирование.

В 2022 году разница в оценках между двумя группами была незначительной. В ноябре того же года ChatGPT появился в открытом доступе, и количество отличных оценок выросло на курсах с большим количеством заданий, связанных с ИИ. В классах, где было больше домашних заданий, получить оценку «5» оказалось еще проще.

Другие ведущие университеты США также выражают обеспокоенность по поводу девальвации оценок из-за ИИ. Как показал февральский отчет Гарвардского колледжа, работодатели заинтересованы в сравнении успеваемости студентов и выпускников, но действующая система оценок не позволяет им этого делать. На этой неделе преподаватели Гарварда будут голосовать по предложению, которое призвано ограничить максимально возможное количество отличных оценок в вузе.

Евгений Хвостик