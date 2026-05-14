СКФО стал единственным регионом России с профицитом кадров

Северо-Кавказский федеральный округ оказался единственным макрорегионом страны, где число активных соискателей превышает потребности работодателей. Такие выводы содержатся в исследовании hh.ru, с которым ознакомился «Ъ-Кавказ».

По данным компании, активность кандидатов в СКФО примерно в полтора раза превышает средние показатели по стране. Если два года назад значения hh-индекса в округе соответствовали общероссийскому уровню, то к 2026 году регион закрепился в категории профицитных рынков труда.

Наиболее высокий уровень конкуренции среди соискателей зафиксирован в гуманитарных и офисных профессиях. В сфере искусства и массмедиа на одну вакансию приходится 60,6 резюме, в сфере безопасности — 48,3, в IT — 42,6. Высокая конкуренция также наблюдается среди юристов и маркетологов — 30,4 и 35,2 резюме на вакансию соответственно.

Одновременно в ряде отраслей сохраняется дефицит персонала. По данным hh.ru, в розничной торговле на одну вакансию приходится 4,1 кандидата, в медицине — 7,8, в продажах — 10. В исследовании отмечается, что рынок труда округа характеризуется несовпадением структуры спроса и предложения.

В hh.ru также указывают, что основным работодателем в крупнейших городах округа остается малый и средний бизнес, обеспечивающий около 70% рабочих мест в массовых сегментах экономики. Наибольшая доля вакансий в секторе МСП приходится на специалистов по продажам и обслуживающий персонал.

Согласно исследованию, от 45% до 48% предприятий малого и среднего бизнеса в СКФО сообщили об усложнении процесса найма за последний год. Кроме того, в компании фиксируют высокий уровень профессионального выгорания — с ним сталкиваются до 38% сотрудников средних предприятий округа.

Аналитики hh.ru также отмечают различия в мотивации соискателей. Если в среднем по стране главным фактором при отказе от вакансии остается уровень заработной платы, то в регионах юга России большее значение имеет репутация работодателя. На отсутствие узнаваемого бренда, по данным исследования, жалуются 32% компаний СКФО против 15% в среднем по стране.

Роман Лаврухин