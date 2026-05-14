Академик рассказал о природных очагах хантавируса в Удмуртии и других регионах

В Удмуртии и других регионах России есть природные очаги хантавируса, рассказал ТАСС эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко. В ПФО он также выделил Башкирию и Пензенскую область.

«В Европе хантавирусы больше протекают по типу геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС). В Америке кардиопульмональный синдром, это особенность вируса. Заболевания протекают кардиопульмонально, значит, он больше акцент делает на легкие и на сердце»,— сказал господин Онищенко.

За январь—апрель в Удмуртии было зарегистрировано 52 случая «мышиной лихорадки», что в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Заболевание ГЛПС выявлены в трех городах и 11 сельских районах. Существуют десятки штаммом хантавируса, большинство из них передаются грызунами. Штамм «Андес», обнаруженный на лайнере MV Hondius, передается от человека к человеку. В России он не встречается.