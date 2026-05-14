Ученые обнаружили на острове Мудьюг новые для Архангельской области виды грибов

Ученые впервые провели исследование афиллофоровых грибов — видов, разрушающих древесину, — на острове Мудьюг в дельте Северной Двины Архангельской области. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник лаборатории приарктических лесных экосистем ФИЦКИА имени академика Н. П. Лаверова УрО РАН Олег Ежов, пишет ТАСС.

В Архангельской области на острове Мудьюг обнаружили три новых вида грибов

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Остров Мудьюг расположен на границе реки и моря и известен своей уникальной природной экосистемой. На его территории находится заказник «Мудьюгский».

«К настоящему времени список афиллофоровых грибов заказника "Мудьюгский" насчитывает 106 видов. Впервые для Архангельской области на территории заказника отмечены три вида (Lindtneria leucobryophila, Peniophora piceae и Phlebia albomellea). Эти виды представлены единичными находками на валежных стволах сосны обыкновенной. Для регионов европейской части России Jaapia argillacea являлась первой находкой на момент обнаружения вида, Phlebia albomellea была второй после нескольких находок его в Свердловской области»,— рассказал господин Ежов.

По словам ученого, гриб Jaapia argillacea считается крайне редким. Его обнаружили на толстой валежной ветке сосны рядом с болотом. Этот вид встречается в Европе, Северной Америке и Австралии, однако повсеместно остается редким. В европейской части России он зафиксирован только в Архангельской области.

Еще один редкий гриб — Phlebia albomellea — нашли на валежном стволе сосны в лишайниковом сосняке. Вид встречается в Европе, на Аляске и в Австралии, но также считается очень редким. В европейской части России он отмечен только в Архангельской области.

Матвей Николаев