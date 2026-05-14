На нижегородском НПЗ «ЛУКОЙЛа» начали строительство новой установки

Строительство установки по производству метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) стартовало на нефтеперерабатывающем заводе «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» в Нижегородской области. По данным компании, мощность производства МТБЭ составит более 200 тыс. т в год.

МТБЭ является высокооктановым компонентом автомобильных бензинов. Его применение повышает детонационную стойкость моторного топлива, улучшает мощностные, экономические и экологические показатели двигателей, снижает содержание в выхлопе продуктов неполного сгорания.

Также на территории НПЗ открыли Центр аддитивных технологий (ЦАТ) и Центр пилотных испытаний (ЦПИ). ЦАТ должен обеспечить полный цикл производства запчастей — от 3D-моделирования до финишной обработки изделий.

ЦПИ станет площадкой для опытно-экспериментальных пробегов при испытании катализаторов и образцов различных нефтепродуктов на пилотных установках: гидроочистки и гидрокрекинга, замедленного коксования, полимеризации, каталитического крекинга, риформинга и изомеризации бензиновых фракций, а также в лаборатории аналитических исследований сырья и нефтепродуктов.

Андрей Репин