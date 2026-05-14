Жителя Удмуртии будут судить за покушении на сбыт 600 кг наркотиков

Зампрокурора Удмуртии утвердил обвинение в отношении 23-летнего местного жителя по уголовному делу о покушении на сбыт более 600 кг наркотиков (ст. 228.1 УК, до 20 лет лишения свободы). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Следствие считает, что обвиняемый с марта по сентябрь 2025 года приобрел более 600 кг маковой соломы и разместил ее на арендованном складе в Ижевске. Позднее он фасовал наркотики для последующей продажи.

Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов, наркотики изъяты. Уголовное дело направлено в Первомайский райсуд Ижевска.