Медиана предлагаемой зарплаты в Челябинской области достигла 70,5 тыс. рублей

По итогам апреля 2026 года медианная предлагаемая заработная плата в Челябинской области составила 70,5 тыс. руб. Показатель вырос на 12%, или на 7,4 тыс. руб., по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, сообщает hh.ru.

Внутри профессиональных областей в регионе увеличение жалованья зафиксировано в 22 из 28 направлений. Сильнее всего выросла зарплата в сфере искусства, развлечений, массмедиа — на 39%, или на 20,9 тыс. руб. В топ-5 также попали направления «Строительство, недвижимость» (+28%; +23,6 тыс. руб.), «Рабочий персонал» (+27%; +21,3 тыс. руб.), «Маркетинг, реклама, PR» (+22%; +14,2 тыс. руб.) и «Производство, сервисное обслуживание» (+19%; +15,9 тыс. руб.).

Виталина Ярховска