Использовать образы умерших людей запретят на нижегородских выборах

На майском заседании заксобрания Нижегородской области планируют рассмотреть изменения в законы о выборах муниципальных депутатов и депутатов регионального парламента. Они касаются недавних поправок в федеральном законодательстве, в том числе устанавливающих новые запреты для агитационных материалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Проект изменений в закон о выборах депутатов представительных органов, подготовленный в областном правительстве, уже опубликован в базе заксобрания. Он должен вступить в силу со дня опубликования, то есть выборы в сентябре 2026 года должны проходить уже по обновленным правилам. Изменения в закон о выборах депутатов заксобрания, которые состоятся в этом году, еще не опубликованы. Как сообщили «Ъ-Приволжье» в государственно-правовом департаменте облправительства, их на майское заседание внесет комитет по госвласти.

Обновленными федеральными изменениями в том числе устанавливается запрет на использование в агитации изображений (образов) людей, включая вымышленных или умерших и созданных с применением информтехнологий (кроме изображений кандидатов в уже предусмотренных законом случаях).

Использовать изображение физлица или его голос можно только в трех случаях: это кандидат, выдвинутый партией (в том числе его изображение среди неопределенного круга лиц); кандидат использует свой голос или изображение; используется изображение или голос иного лица — гражданина РФ, который достиг 18 лет и с его письменного согласия.

Использование изображения и голоса физлиц, аффилированных с иноагентами, возможно только с указанием на этот факт.

Вместо опубликования финансовых отчетов кандидатов и партий, а также сведений об их избирательных фондах, в государственных и муниципальных печатных изданиях предусматривается обязательное их размещение на сайтах избиркомов.

С глав МСУ снимают обязанность представлять сведения об избирателях непосредственно для составления их списков, которые и так имеются у избирательных комиссий.

Помимо этого, закрепляют возможность оформления протоколов об итогах голосования и сводных таблиц в электронном виде (но предусматривается выдача и заверение копии протокола на бумажном носителе).

Галина Шамберина