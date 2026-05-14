Студию лазерной эпиляции «ЕжикОФФнет» представили на премии «Твердые знаки» в Удмуртии

Ижевскую студию лазерной эпиляции, коррекции лица и тела «ЕжикОФФнет» показали на финальном этапе бизнес-премии «Твердые знаки—2026» в Удмуртии. Номинация — «Качественный сервис B2C». О программе «Чемпионский протокол» экспертному совету рассказала основательница студии Елена Иванцова.

Фото: Мария Бакланова Основательница студии «ЕжикОФФнет» Елена Иванцова

«Мы единственная студия в Удмуртии, где работает чемпион международного уровня по лазерной эпиляции. Результаты процедур по программе в три раза выше среднерыночных — 4-6 сеансов против 10-12»,— отметила она.

Студия открылась в январе 2025 года. В нее было вложено более 2,3 млн руб. Проведено почти 400 процедур лазерной эпиляции за год. Поквартальная выручка увеличилась на 187%. Удержание клиентов — 87%, доля посетителей по «сарафанке» — почти 50%. Стоимость процедуры — от 3 тыс. руб. за зону.

Региональная бизнес-премия «Твердые знаки» проходит в Удмуртии в пятый раз. Компании представили проекты в девяти номинациях. Их 29-30 апреля оценивал экспертный совет. Победителями будут признаны те предприниматели, чьи проекты наберут больше всего баллов. Лучших объявят на торжественной церемонии вечером 21 мая в банкетном зале «Бородинский» в Ижевске. Мероприятие пройдет в рамках празднования Дня предпринимателя.