На жителя Озерска завели дело за вторжение в квартиру к ребенку

Следственный отдел по Каслям СУ СКР по Челябинской области возбудил уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Озерска. Его подозревают в незаконном проникновении в квартиру для нападения на мальчика (ч. 2 ст. 139 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

Информация об инциденте появилась в СМИ. По данным средств массовой информации, горожанин узнал, что 12-летний сосед якобы спустил колеса на его велосипеде. Решив разобраться в ситуации, местный житель пришел к мальчику в квартиру. Когда тот открыл дверь, гражданин толкнул его в помещение и сам зашел внутрь. Горожанин несколько раз пнул ребенка, а потом начал издеваться над домашними животными, чтобы ему вернули деньги за испорченные колеса. Как подчеркивают СМИ, мальчик после этого оказался в больнице с сотрясением мозга и травмами внутренних органов.

Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.

Виталина Ярховска