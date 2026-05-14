Тюменцы обратились к медикам из-за укусов клещей более 4 тыс. раз

По состоянию на 12 мая в медицинских учреждениях Тюменской области зафиксировано 4153 случая присасывания клещей, включая 1059 случаев у детей младше 17 лет, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Заболевания клещевым энцефалитом подтверждены в пяти случаях, клещевым боррелиозом — в двух случаях.

Против клещевого энцефалита вакцинированы 110 397 человек. Среди привитых 41 360 лиц относятся к профессиональным группам риска, 39 374 — дети до 14 лет. Также специалисты обработали более 4,6 тыс. га территорий, где возможно присасывание клещей.

Ирина Пичурина