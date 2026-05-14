Власти Удмуртии заключили концессию на строительство Центра развития баскетбола

Правительство Удмуртии заключило концессионное соглашение с академией баскетбола «Купол» о строительстве Центра развития баскетбола на набережной Ижевского пруда. Из республиканского бюджета с 2026-го по 2028 годы выделят капитальный грант в размере 1,6 млрд руб. Соответствующее распоряжение правительства Удмуртии выложено на сайте кабмина.

Фото: Российская Федерация Баскетбола

Земельный участок площадью 4,2 тыс. кв. м на набережной предоставят в аренду без торгов. Построенный объект останется в республиканской собственности. Соглашение с концессионером рассчитано на 28 лет. Проектирование объекта займет полгода. Строительство завершат в течение трех лет. Площадь объекта составит около 20 тыс. кв. м. На трибунах смогут разместиться почти 2 тыс. человек.

По данным Российской федерации баскетбола, проект реализуется по федеральной целевой программе «Спорт — норма жизни». Центр станет домашней ареной для баскетбольного клуба «Купол-Родники» и сборных команд. Здесь будут развивать направления интерактивного, фиджитал и адаптивного баскетбола. К строительным работам приступят летом 2026 года. Плановый срок сдачи объекта — март 2029 года. Помимо баскетбольных кортов, фитнес-центра и СПА в рамках центра появится гостиница на 18 номеров, кафе, ресторан и подземный паркинг на 70 машиномест.