С 1 июня в Ростовской области вступает в силу закон № 430-ЗС, регламентирующий внесение сведений об объектах культурного наследия (ОКН) в единую информационную систему жилищного строительства. Согласно документу, полномочиями по передаче данных о памятниках регионального и местного значения наделен областной Комитет по охране объектов культурного наследия. Мнением по этому поводу с «Ъ-Ростов» поделилась архитектор, дизайнер и магистр сферы современного искусства Алиса Зайцева.

«Актуальность этого документа не вызывает сомнения. Ростов-на-Дону входит в топ-10 городов России по объему сохранившейся дореволюционной застройки. Однако из-за высокого износа жилого фонда город стремительно утрачивает этот потенциал.

Инвесторы, имеющие опыт реконструкции исторических объектов в регионе, подчеркивают, что работа с ОКН требует строгого соблюдения юридических алгоритмов и готовности к затяжным срокам окупаемости. Старинные здания обладают высокой коммерческой привлекательностью за счет оригинальных объемно-планировочных решений (пропорции фасадов, увеличенная инсоляция, высота потолков). Несмотря на это, большинство игроков избегают подобных проектов из-за технологической сложности и регуляторных рисков, предпочитая понятные механизмы нового строительства.

Изменения в законодательстве — это новые правила игры, к которым бизнес должен адаптироваться. Историческая недвижимость способна приносить доход и интегрироваться в современную городскую среду при условии качественного приспособления под современные нужды. Один из свежих и успешных примеров такой ревитализации в Ростове-на-Дону — обновление Дома барона Врангеля в историческом центре города. Здание было построено в 1885 году по проекту архитектора Н. А. Дорошенко и десятилетия стояло без капитального ремонта. У дома менялись владельцы, поговаривали даже о сносе и возведении точной копии. И только в 2020 году была определена организация, способная провести реконструкцию памятника архитектуры с сохранением его облика. Реставрационные работы шли несколько лет и были благополучно завершены. К сожалению, пока в Ростове подобные случаи — редкость. Для того, чтобы таких случаев было больше потребовалось, в том числе, изменение регионального законодательства.

Для сохранения идентичности города необходимо развивать государственные программы поддержки и создавать прозрачные экономические условия, стимулирующие частный бизнес инвестировать в реставрацию, возвращать исторические здания в коммерческий и жилой оборот.

Таким образом, новый закон позволит потенциальным инвесторам и девелоперам видеть реальную карту исторической застройки. И логично, что в региональном законодательстве этому вопросу уделяется должное значение. Ведь облик города влияет на его культурную и коммерческую сторону. Возвращение былого величия становится привлекательным и для туристов. Таких примеров в стране уже много. Достаточно посмотреть на города Золотого кольца России».