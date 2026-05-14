СКР начал проверку после пожара в Измайлово

Управление Следственного комитета России по Москве начало проверку после пожара в здании на Вернисажной улице на востоке Москвы. Председатель СКР Александр Бастрыкин потребовал доклад о результатах проверки. Об этом сообщили ТАСС в ведомстве.

Пожар произошел ночью 13 мая в здании рядом с культурно-развлекательным комплексом «Кремль в Измайлово». В правоохранительных органах уточнили ТАСС, что речь идет о здании для проведения квестов. Причиной возгорания могло стать короткое замыкание электропроводки, уточнили в оперативных службах.

Площадь пожара составила 3 тыс. кв. м. Его тушили примерно пять часов. Пострадавших нет. Из огня спасли пятерых человек.