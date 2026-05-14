В Приангарье выросло количество подтопленных жилых домов и приусадебных участков

На территории Иркутской области по состоянию на 14 мая подтоплены более 170 приусадебных участков и 54 жилых дома. Об этом сообщил губернатор Игорь Кобзев в своем канале в Максе.

Подтопления зафиксированы в селах Токма, Подволошино, Ика, Преображенка, Бур, Ерема Катангского района и поселке Ручей Усть-Кутского района. В населенных пунктах Катангского района подтоплено 54 жилых дома.

Накануне в Приангарье в шести населенных пунктах Катангского района и в одном Усть-Кутского района был подтоплен 51 жилой дом, а также 152 приусадебных участка и три социально значимых объекта.

