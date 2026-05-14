Петербургский городской суд зарегистрировал первые кассационные жалобы

Санкт-Петербургский городской суд принял к рассмотрению первые кассационные жалобы после возвращения мировым судьям права кассационного обжалования в суд субъекта. Первыми стали дела мировых судей судебных участков №132 Невского района и №27 Выборгского района. Среди обжалуемых решений — постановление о лишении водительских прав за пьяное вождение и спор по кредитному договору, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов г. Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

По судебному участку №132 обжалуется постановление по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ и решение Невского районного суда. Андрей Голубин не согласен с обвинением в управлении транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, штрафом в 30 тыс. рублей и лишением прав на два года. Защитник просит горсуд отменить постановление мирового судьи и решение районного суда, прекратив производство по делу за отсутствием события правонарушения. Номер дела — 4А-1/2026.

По судебному участку №27 обжалуется решение о взыскании сумм по договору займа и кредитному договору. Номер дела — 4Г-1/2026.

Кирилл Конторщиков