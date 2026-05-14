В Челябинскую область не пропустили 18,5 т зараженных томатов

Сотрудники Уральского межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз в Челябинскую область 18,5 т томатов из Узбекистана после обнаружения в продукции вируса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Овощи поступили на территорию Челябинской области из соседнего государства 12 мая. Машина следовала из Андижанской области республики к получателю в региональном центре. Сотрудники ведомства отобрали пробы продукции и направили их в областной филиал Федерального центра охраны здоровья животных. Специалисты нашли в образцах вирус коричневой морщинистости плодов томата. Собственнику томатов выдали предписание об устранении нарушений, он решил уничтожить продукцию.

Виталина Ярховска