Плановый ремонт Ростовской ТЭЦ-2 планирует завершиться в середине июня

В Ростове-на-Дону обсудили подготовку городского хозяйства к работе в осенне-зимний период 2026–2027 годов. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

Особое внимание уделили Ростовской ТЭЦ-2, где минувшей зимой произошла авария на трубопроводе. Руководитель «Лукойл-Ростовэнерго» сообщил, что с 15 апреля, сразу после окончания отопительного сезона, начались плановые работы на энергоблоке №2 централи. Компания намерена завершить их в середине июня.

По данным властей, минувшей зимой также выросло количество аварий на сетях АО «Теплокоммунэнерго» в поселке Горизонт из-за большого износа. Теплоснабжающая организация включила в инвестпрограмму на 2026 год реконструкцию. Сейчас ведется замена теплотрассы в переулке Забайкальском. На время ремонта смонтирована временная линия горячего водоснабжения, чтобы жители не остались без воды. Завершить работы планируется до 30 июня.

По итогам отопительного сезона поручено проработать вопрос повышения надежности электроснабжения ряда жилых комплексов и СНТ, где происходили неоднократные отключения электричества. С 7 мая начал работу общегородской штаб по подготовке к отопительному сезону объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и инженерной инфраструктуры. Всего, по словам господина Скрябина, предстоит подготовить более 600 объектов соцсферы и свыше 7,3 тыс. многоквартирных домов. Соцобъекты должны быть готовы к зиме до 1 сентября, многоквартирные дома — до 15 сентября. По данным теплоснабжающих организаций, к устранению возможных дефектов привлекут 23 аварийные бригады.

