В Ростове с 25 мая начнут демонтаж украшений ко Дню Победы

В Ростове до 1 июня должны быть демонтированы праздничные украшения, установленные ко Дню Победы. Сведения об этом опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В начале марта на сайте госзакупок был объявлен тендер на поставку тематических конструкций стоимостью 19,9 миллиона руб Компания-победитель согласилась выполнить работы за 13,5 миллиона руб. В рамках контракта в городе разместили композиции из 663 флагов, а также более 600 панно. В их числе — детские рисунки на тему Победы и крупноформатное панно на Театральной площади.

Согласно проекту контракта, подрядчик обязан демонтировать конструкции до 1 июня. Начало работ запланировано на 25 мая. Кроме того, победитель закупки должен утилизировать украшения однократного применения.

Мария Хоперская