В Межгорье в оплату за ЖКУ незаконно включили сумму госпошлины

Прокуратура Межгорья внесла представление директору управляющей компании, которая включила в оплату за содержание жилого помещения непредусмотренные платежи. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования нарушения устранили, а виновного привлекли к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

Проверка надзорного ведомства установила, что управляющая компания необоснованно включила в платежный документ за декабрь прошлого года сумму госпошлины за выдачу судебного приказа.

