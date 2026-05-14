В Новосибирске выявили 2 млн кВт·ч незаконного потребления электроэнергии

14 мая в компании «Россети Новосибирск» завершился ежегодный смотр-конкурс «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями электроэнергии, который собрал более 30 энергетиков со всего региона. В этом году соревнования претерпели существенные изменения, направленные на повышение практической значимости.

Помимо комплексных профессиональных испытаний на обучающих стендах, участники конкурса продемонстрировали навыки по выявлению и фиксации незаконного потребления электроэнергии в рамках выездного этапа. В течение двух соревновательных дней специалисты из восьми команд филиалов компании провели около 160 проверок у бытовых потребителей, а также осмотр систем технического учета электроэнергии на восьми подстанциях в различных районах Новосибирской области.

Практико-ориентированный подход обеспечил впечатляющие результаты. По итогам выездного этапа персонал «Россети Новосибирск» выявил 176 нарушений порядка учета потребления электроэнергии объемом свыше 2 млн киловатт-часов. Четверть из этого объема одна из команд зафиксировала на майнинг-ферме в поселке Катковский под Новосибирском. Еще половина незаконно потребленной электроэнергии приходится на недобросовестных жителей, которые самовольно подключились к электросетям компании. По всем фактам энерговоровства, выявленным участниками конкурса, оформлены необходимые документы для предъявления нарушителям к возмещению.

Внедрение новых подходов к организации конкурса способствовало закреплению у персонала по работе с потерями электроэнергии навыков работы с современными приборами учета, оформления технической документации и решения практических задач на основе глубокой аналитики. Такой формат соревнований позволил не только выявить нарушения, но и повысить квалификацию и профессионализм участников.

По итогам смотра-конкурса «Лучший по профессии» среди специалистов участков по работе с потерями электроэнергии компании «Россети Новосибирск» первое общекомандное место завоевала команда филиала «Восточные электрические сети». Немного отстали от лидера коллеги из филиалов «Черепановские электрические сети» (второе место) и «Приобские электрические сети» (третье место).

Генеральный директор «Россети Новосибирск» Дмитрий Шароватов вручил победителям и призерам дипломы и подарки. В завершение мероприятия глава компании подчеркнул, что результат системной работы по выявлению хищений электроэнергии важен не только для энергетиков, но и для всех жителей региона. Ведь пресечение фактов незаконного энергопотребления позволяет уменьшить нагрузку на электрические сети и обеспечить стабильные параметры качества и надежности электроснабжения потребителей Новосибирской области.

