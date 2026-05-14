Минтранс Башкирии обязали выделить деньги на ремонт путепровода в Благоваре

Уфимская транспортная прокуратура через суд обязала Управление дорожного хозяйства Башкирии (УДХ РБ) отремонтировать путепровод над железной дорогой в селе Благовар.

Как сообщает пресс-служба Приволжской транспортной прокуратуры, мост над жд-путями имеет дефекты, которые угрожают безопасному движению поездов и могут повлечь аварийные ситуации. Владельцем путепровода на дороге Языково — Балышлы — Чишмы является УДХ РБ.

Из материалов Кировского райсуда Уфы, который рассматривал иск надзорного ведомства, следует, что стоимость проекта работ оценивается в 8,1 млн руб. Стоимость самого ремонта может составить около 162,7 млн руб.

Кировский районный суд обязал министерство транспорта и дорожного хозяйства Башкирии до 1 февраля 2027 года выделить финансирование на устранение дефектов на путепроводе. УДХ РБ обязалось отремонтировать мост в течение полутора лет с момента получения денег.

Идэль Гумеров