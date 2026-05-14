Ozon запускает в Новосибирской области второй логоцентр стоимостью 6,5 млрд рублей

Маркетплейс Ozon сообщил о запуске в ближайшее время крупного фулфилмент-центра в Новосибирской области. Площадь комплекса после ввода всех очередей составит около 100 тыс. кв. м, первая очередь рассчитана на 80 тыс. кв. м. Инвестиции компании в технологическое обеспечение и IT-инфраструктуру объекта превысили 6,5 млрд руб. Первые отгрузки товаров с новой площадки запланированы на 26 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«На первом этапе на складе можно будет разместить более 40 млн товаров и обрабатывать до 550 тыс. заказов в сутки. После выхода на полную мощность в логистическом центре можно будет хранить порядка 50 млн товаров. Такие мощности будут способны обрабатывать до 1,4 млн заказов», — сообщила пресс-служба маркетплейса.

В Новосибирской области уже работает фулфилмент-центр Ozon площадью свыше 60 тыс. кв. м, способный хранить более 15 млн товаров и обрабатывать свыше 530 тыс. заказов в сутки. Кроме того, в регионе действуют два хаба доставки, товары из которых передаются курьерам для доставки и в пункты выдачи заказов.

Сибирь входит в число лидеров по количеству онлайн-заказов, рост количества год к году составляет около 85%, рассказал операционный директор производства Ozon Александр Старцев. В настоящее время в округе действует более 9,5 тыс. пунктов выдачи Ozon, свыше 4,3 тыс. из них — в населенных пунктах численностью до 50 тыс. человек.

Лолита Белова