Стрелявшему в «Пятерочке» в Нижнем Тагиле назначили условный срок

Ленинский районный суд Нижнего Тагила признал виновным местного жителя Никиту Рагозина в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести во время инцидента с применением пневматического пистолета в магазине «Пятерочка». Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, ему назначено наказание в виде года лишения свободы условно

Фото: Ленинский районный суд Нижнего Тагила Никита Рагозин

Суд установил, что 6 июня около 22:45 Никита Рагозин, став свидетелем конфликта между нетрезвым посетителем и сотрудницей магазина. Тагильчанин сделал ему замечание, между ними произошла ссора — тогда он открыл стрельбу по оппоненту из своего оружия. Потерпевший получил ранения волосистой части головы, пальца руки и локтевого сустава, что эксперты квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Подсудимый не признал вину, утверждая, что действовал в состоянии необходимой обороны из-за угрозы со стороны более крупного и пьяного человека, однако суд не нашел подтверждения реальной опасности для его жизни или здоровья в момент применения оружия. Его признали виновным по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ. Кроме того, с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 150 тыс. руб. в пользу пострадавшего.

Ирина Пичурина