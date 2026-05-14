Минмолодежи Татарстана разрабатывает концепцию обновленной программы жилищной поддержки молодых семей, основанной на принципах исламской ипотеки и беспроцентного кредитования. Об этом сообщает ТАСС.

В Татарстане готовят программу беспроцентного кредитования для молодых семей

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предложение на KazanForum озвучил глава ведомства Азат Кадыров. По его словам, в республике уже действует закон о поддержке молодых семей, принятый около 20 лет назад, в основе которого изначально были заложены принципы исламского финансирования.

Сейчас власти намерены представить обновленную концепцию руководству Татарстана.

Анна Кайдалова