Движение трамваев по мосту Александра Невского закроют с 16 мая из-за ремонта путей

С 16 мая 2026 года трамвайное движение по мосту Александра Невского будет полностью остановлено в связи с плановой заменой асфальтобетонного покрытия и ремонтом рельсового полотна. Изменения затронут пять маршрутов. Власти призывают пассажиров заранее планировать альтернативные способы поездок, воспользовавшись изменённой схемой объезда.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе Горэлектротранса, на время ремонта изменятся трассы трамваев. Маршрут №7 будет следовать от проспекта Солидарности через Херсонскую и Исполкомскую улицы до конечной станции «Перекупной переулок». Трамваи №30 и №39 будут ходить только до станции метро «Новочеркасская». Маршрут №65 закрывается полностью. Вместо него будет организовано кольцевое движение трамвайного маршрута «А» по улицам Дыбенко, Дальневосточному проспекту, проспекту Солидарности и улице Коллонтай.

Окончание ремонтных работ и возобновление движения по мосту Александра Невского будут объявлены дополнительно.

Кирилл Конторщиков