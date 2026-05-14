Татарстан может дать IT-проектам России выход на рынки стран ОИС

Татарстан готов стать площадкой для развития IT-сотрудничества со странами Организации исламского сотрудничества (ОИС). Об этом на KazanForum заявил замминистра цифрового развития республики Булат Габдрахманов.

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По его словам, республика запустила программу поддержки российских IT-проектов для выхода на рынки стран ОИС. Уже поступило более 50 заявок, 15 проектов представили на KazanForum. Татарстан совместно с международными экспертами и ИТ-парком помогает командам адаптировать решения для зарубежных рынков.

В Минцифры Татарстана отметили растущий интерес стран Ближнего Востока, Африки и АСЕАН к российским технологиям, включая решения в сфере цифрового суверенитета, ИИ и кибербезопасности. В частности, в Катаре при участии Татарстана уже работает IT-хаб, где реализуется проект по цифровизации скачек.

Анна Кайдалова