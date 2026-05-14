У пассажиров Рощино изъяли 17 кг меда и продуктов из мяса и молока

Управление Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО с начала мая не пропустило через аэропорт Тюмени Рощино 17,62 кг животноводческой продукции без заводской упаковки, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Изъятые у пассажиров из Таджикистана и Узбекистана товары — 13,29 кг молочной продукции, 2,83 кг мясных изделий и 1,5 кг меда — были уничтожены. В отношении нарушителей возбуждены административные дела по статье 10.6 КоАП РФ.

Согласно действующим правилам, физическим лицам разрешено ввозить до 5 кг готовой продукции животного происхождения на одного человека при условии наличия заводской упаковки и благополучия страны-производителя по эпизоотическим показателям.

Ирина Пичурина