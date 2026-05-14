Минимущество Пермского края опубликовало приказ о КРТ Рабочего поселка

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало решение о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе Перми. Как сообщает пресс-служба ведомства, общая площадь проекта, включающего три несмежные территории, составляет 37,1 га. В границы КРТ входят аварийные и ветхие дома, нежилые помещения, объекты социального назначения. Самый большой контур по Уральской улице ограничен улицами Братьев Вагановых и Авиационной. Срок реализации КРТ составит 17 лет.

В обязательства застройщика войдет улучшение жилищных условий жителей, ликвидация ветхого и аварийного жилья площадью 8,7 тыс. кв. м. Кроме строительства домов девелопер должен будет отремонтировать улично-дорожную сеть, благоустроить территории и объекты социальной инфраструктуры.

На данный момент по проекту КРТ готовится документация для торгов, в том числе договор. В нем будут закреплены обязательства и сроки по развитию социальной инфраструктуры территории.

Напомним, как сообщалось ранее, в обязанности застройщика также войдет выкуп ДК им. Ленина, который сейчас находится в собственности евангелистов.