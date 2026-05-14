В Уфе пройдет второй фестиваль игровых индустрий

6—7 июня в Уфе пройдет II фестиваль игровых индустрий «Хыялдар ваыты» (баш. — «время мечты»), сообщает пресс-служба правительства Башкирии. Его проведут в технопарке универсальных педагогических компетенций в Башкирском государственном педагогическом университете.

Мероприятие направлено на поддержку локальных разработчиков компьютерных, настольных и ролевых игр, развитие индустрии в регионе.

В первый раз фестиваль организовали в марте прошлого года. Как считает и.о. министра цифрового развития государственного управления республики Денис Слепов, мероприятие является мощным стимулом развития кадрового потенциала башкирского геймдева и всей ИТ-отрасли в целом.

