Ростехнадзор расследует причины пожара на нефтебазе под Уфой

Западно-Уральское управление Ростехнадзора начало расследование причин пожара на линейной производственно-диспетчерской станции «Нурлино» в Уфимском районе.

Как сообщал «Ъ-Уфа», накануне в полдень на объекте АО «Транснефть-Урал» произошел взрыв в одном из неэксплуатируемых резервуаров. В ожоговый центр госпитализированы три человека, двое из них — в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжили поиски нескольких работников, находившихся на объекте в момент аварии.

По данным Ростехнадзора, взрыв произошел на резервуаре РВСП-20000 (в открытых источниках говорится, что он вмещает 20 тыс. куб. м нефтепродуктов), травмы получили три сотрудника подрядной организации ООО «Геоэкокад». Спасатели устанавливают местонахождение четверых сотрудников «Транснефть-Урала».

Очаг возгорания локализован, идет охлаждение резервуара, говорится в пресс-релизе. В пресс-службе Главного управления МЧС по Башкирии сообщили «Ъ-Уфа», что пожар полностью еще не потушен.

Подробнее об инциденте — в материале «Ъ» «Под Уфой взорвалось».

Идэль Гумеров