АвтоВАЗ возобновил работу после корпоративного отпуска

АвтоВАЗ в полном соответствии с годовым планом возобновил работу после традиционного майского единого оплачиваемого корпоративного отпуска, который проходил с 1 по 13 мая. Как сообщили на предприятии, за это время выполнено более 96% от запланированного объема задач по техническому перевооружению и ремонту.

Суммарный бюджет мероприятий превысил 530 млн рублей, общий объем работ составил 110 тыс. человеко-дней. На площадке велась установка нового технологического оборудования, необходимого для запуска производства кроссовера Lada Azimut, а также модернизация линии сборки семейства Lada Niva.

Кроме того, проведены пуско-наладочные работы новых обрабатывающих центров в двигательном производстве, где будут выпускаться новые моторы объемом 1,6 л (мощностью более 120 л. с.) и 1,8 л (свыше 130 л. с.). Обновлено оборудование в цехах окраски, сварки и в автосборочном комплексе.

Полностью все работы планируется завершить к 18 мая. На производственном графике предприятия это не отразится.

Георгий Портнов