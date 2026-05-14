Астраханца подозревают в даче взятки пограничнику за пропуск фуры без досмотра

В Астрахани возбуждено дело в отношении жителя, подозреваемого в даче взятки пограничнику (ч. 3 ст. 291 УК РФ). Об этом сообщили в региональном СУ СКР.

По версии следствия, в апреле 2026 года в кафе на ул. Ахматовской подозреваемый передал сотруднику погрануправления 100 тыс. руб. В обмен на взятку мужчина рассчитывал на беспрепятственный пропуск грузового автомобиля через государственную границу РФ в пункте пропуска «Караузек» без проведения досмотра.

На замечание о том, что подобные действия являются уголовно наказуемой дачей взятки, подозреваемый не отреагировал. Преступные действия пресечены. Расследование продолжается.

