Авария на подстанции в Предгорном округе оставила без света 3,5 тысячи человек

Специалисты занимаются восстановлением энергоснабжения в Предгорном округе Ставропольского края после аварии. Об этом сообщил глава муниципалитета Николай Бондаренко.

ЧП произошло в западной части станицы Ессентукской. Причиной отключения электричества стала авария на подстанции «Белый Уголь», расположенной в городе Ессентуки.

Бондаренко уточнил, что без света остались приблизительно 3,5 тыс. абонентов. Для ликвидации последствий инцидента на место выехала аварийная бригада.

Мария Хоперская

