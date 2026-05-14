ПСБ предлагает предпринимателям Удмуртии кредит под госзакупку до результатов тендера

ПСБ расширил возможности для предпринимателей Удмуртии, участвующих в госзакупках. Банк внес изменения в условия онлайн-кредитования «Без бумаг | Контрактный» и представил новый кредитный продукт с предварительным одобрением лимита до момента завершения торгов и подписания государственного контракта. По обновленной программе «Кредит на исполнение госконтракта»* объем финансирования может достигать 100 млн руб. Срок займа не превышает 26 месяцев. Одобрение происходит за 1 день.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Заявку на кредит по ставке от 17,72 % годовых могут подать предприниматели, имеющие опыт выполнения как минимум двух государственных контрактов за последние три года. Для этого необходимо, сразу после регистрации своей заявки на участие в тендере, оформить онлайн-заявку на кредит в ПСБ, указав номер тендера. ПСБ оперативно предоставит решение с одобренным лимитом и процентной ставкой. Сумма займа без обеспечения определяется индивидуально и зависит от стоимости планируемого контракта. На протяжении всего процесса торгов банк автоматически отслеживает статус тендера, а в случае победы клиента, подтверждает ранее принятое решение и перечисляет средства на счет клиента в ПСБ.

«ПСБ планомерно совершенствует линейку предодобренных онлайн-продуктов “Без бумаг” для предпринимателей. Это обновление предоставляет компаниям, участвующим в государственных закупках, большую уверенность в доступности заемных средств и делает процесс получения финансирования понятным и прозрачным для бизнеса»,— подчеркнул начальник отдела продаж и привлечения клиентов малого и среднего предпринимательства ПСБ в Удмуртии Иван Фирстов.

Подробную консультацию по вопросам кредитования с учетом специфики конкретного бизнеса можно получить в офисе ПСБ по адресу: г. Ижевск, ул. Удмуртская, 249 и по телефону: 8 (800) 333-25-50 (звонок по России бесплатный).

«Кредит на исполнение госконтракта» предоставляется на следующих условиях: цель кредита - исполнение госконтракта по 44-ФЗ (пополнение оборотных средств); срок кредита — до 26 месяцев; отсрочка погашения основного долга — 6 месяцев для одного кредита под все контракты; процентная ставка — от 17,72% годовых. Сумма кредита — не более 100 млн. рублей. Банком взимается комиссия 1% за открытие кредитной линии, исключение — льготные кредиты. Период использования кредитной линии: 90 дней с даты заключения договора кредитования. Порядок погашения: погашение основного долга в день поступления выручки для кредита под конкретный контракт. Допускается полное и частичное досрочное погашение без комиссии. Штраф за просрочку платежа - 0,5%, но не менее 500 рублей за каждый день просрочки исполнения. Информация актуальна на дату публикации, носит информационный характер и не является публичной офертой. Банк вправе отказать в кредите без объяснения причины. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 1 апреля 2025 года.

ПАО «Банк ПСБ».