Губернатор Прикамья представил опыт региона по стимулированию участия бизнеса в госзакупках

В центре «Сколково» прошло заседание рабочей группы «Конкуренция и развитие конкурентных процедур в экономике» комиссии Госсовета РФ. На нем обсуждались региональные «дорожные карты» по развитию конкуренции, вопросы развития кооперации в системе государственных закупок, а также применения индекса деловой репутации (ЭКГ-рейтинга). Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин представил опыт региона по стимулированию участия предпринимателей в закупочной деятельности.

«Мы считаем важным создавать дополнительные возможности для развития местного бизнеса. Речь идет не о закрытости рынков, а о формировании устойчивой региональной экономики. Каждая государственная закупка у местного поставщика создает мультипликативный эффект: это рабочие места, развитие производств и возврат налогов в региональный бюджет. Именно поэтому в Пермском крае мы последовательно развиваем механизмы поддержки предпринимателей, включая независимые гарантии. Поэтому наши местные производители и подрядчики конкурентоспособны и востребованы на рынке»,— заявил губернатор Прикамья.

По словам Дмитрия Махонина, с 2022 года в Пермском крае действует механизм прямой гарантийной поддержки участников закупок в рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ. За это время региональной гарантийной организацией предоставлено 299 независимых гарантий на сумму более 504 млн руб. Это позволило предпринимателям Прикамья заключить и исполнить контракты на общую сумму свыше 6,2 млрд руб. Основными получателями поддержки стали предприятия в сфере строительства. Получение такой поддержки помогает бизнесу снизить финансовую нагрузку и превратить участие в закупках в инструмент масштабирования производства.

«Более 70% всех заключенных в крае контрактов выполняют именно пермские компании. Это подтверждает, что наши производители создают действительно качественную продукцию, которая соответствует запросам рынка. Например, металлоконструкции, которые производит Краснокамский ремонтно-механический завод, используются при строительстве многих соцобъектов края. В том числе – при возведении спортивного комплекса «Энергия» в Перми. И таких примеров успешной кооперации внутри региона много. Эту практику будем расширять», — сообщил по итогам заседания глава Прикамья в своих соцсетях.

Еще одной важной темой заседания стало применение ЭКГ-рейтинга в системе государственных и муниципальных закупок. Участники отметили, что механизм оценки деловой репутации поставщиков становится все более востребованным в строительстве, благоустройстве, сфере услуг, транспорте и других отраслях. Подводя итоги заседания, участники подчеркнули, что развитие конкуренции в сфере госзакупок остается одним из ключевых факторов устойчивого экономического роста России, поддержки отечественных производителей и достижения технологического суверенитета страны.