День 1000 велосипедистов в Уфе пройдет в двухдневном формате

Ежегодный День 1000 велосипедистов в Уфе пройдет 30 и 31 мая, анонсировали организаторы акции из сообщества VeloUfa.

День 1000 велосипедистов проводится с 2011 года, в этом году он пройдет в 15-й раз. В прошлом году в велозаезде от площади Ленина до площади Салавата Юлаева приняли участие более 34,7 тыс. человек.

30 мая на площади Ленина состоится велофестиваль. Велозаезд пройдет на следующий день по маршруту Горсовет — сквер Борцам Революции, через участки проспекта Октября, улиц Айской и 8 Марта.

Идэль Гумеров