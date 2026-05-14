За майские праздники пермяки посетили 89 стран

Жители Пермского края во время майских выходных стали чаще выбирать для зарубежных поездок страны Азии. Об этом сообщают аналитики «Мегафона» на основе данных роуминга. В общей сложности за майские праздники жители Пермского края посетили 89 стран. Спрос на поездки во Вьетнам вырос почти в четыре раза, в Монголию — на 75%, в Китай — на 29%. Пермяки ездили также в Гонконг, Японию и Макао.

Кроме того, пермяки часто посещали Саудовскую Аравию (+92%), где активно развивается инфраструктура и появляются новые туристические маршруты, и Марокко (рост в 3,5 раза). Также жители Прикамья активно интересовались европейскими странами: Черногорией (рост в 2,4 раза), Хорватией (в 2,3 раза) и Болгарией (в 2 раза).