Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

За майские праздники пермяки посетили 89 стран

Жители Пермского края во время майских выходных стали чаще выбирать для зарубежных поездок страны Азии. Об этом сообщают аналитики «Мегафона» на основе данных роуминга. В общей сложности за майские праздники жители Пермского края посетили 89 стран. Спрос на поездки во Вьетнам вырос почти в четыре раза, в Монголию — на 75%, в Китай — на 29%. Пермяки ездили также в Гонконг, Японию и Макао.

Кроме того, пермяки часто посещали Саудовскую Аравию (+92%), где активно развивается инфраструктура и появляются новые туристические маршруты, и Марокко (рост в 3,5 раза). Также жители Прикамья активно интересовались европейскими странами: Черногорией (рост в 2,4 раза), Хорватией (в 2,3 раза) и Болгарией (в 2 раза).