Бывший замгубернатора Приангарья назначен врио главы Белгородской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области назначен Александр Шуваев. С января этого года он занимал пост замгубернатора Иркутской области.

Фото: пресс-служба президента РФ

Господин Шуваев был участником второго потока программы «Время героев». Его наставником выступал глава Приангарья Игорь Кобзев. Высшее он образование получил в Рязанском высшем воздушно-десантном командном училище, которое окончил в 2002 году. Затем поступил на службу в Вооруженные силы России. Участвовал в боевых действиях на Северном Кавказе, в вооруженном конфликте в Южной Осетии. С 2022 года принимал участие в специальной военной операции на территории Украины. За время службы получил звание генерал-майора.

Вечером 13 мая президент Владимир Путин принял отставку Вячеслава Гладкова с поста губернатора Белгородской области по собственному желанию. Господин Гладков возглавлял регион с ноября 2020 года.

Александра Стрелкова