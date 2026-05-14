В Татарстане в партии пшеницы обнаружили вредителей хлебных запасов

В Татарстане выявили вредителей в партии кормовой пшеницы объемом 2 тыс. тонн. Об этом сообщила пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК».

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «ЦОК АПК»

При исследовании образцов обнаружены живые особи жука притворяшки-вора и малого мучного хрущака. Показатель зараженности составил 10 экземпляров на килограмм.

Информация о нарушении направлена в управление Россельхознадзора по Татарстану. Владельцу зерна вынесено предостережение и предписано провести обеззараживание партии. После обработки пшеница повторно пройдет экспертизу.

Анна Кайдалова