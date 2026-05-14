В Башкирии надзор обязал ЧОП официально устроить 72 охранника

Гострудинспекция Башкирии и налоговые органы обязали мелеузовское ООО ЧОП «Среда безопасности» легализовать 72 охранника.

Поводом обратить внимание на деятельность стало обращение охранника в надзорное ведомство.

Заявитель указал, что с сентября 2025 года работает в ЧОП без оформления трудовых отношений, охраняет общеобразовательную школу в Мелеузе. Сотрудник сообщил, что еще как минимум шесть охранников также заняты нелегально на других объектах предприятия.

По данным управления Росгвардии по Башкирии, в «Среде безопасности» трудоустроены 63 работника, которые обеспечивали круглосуточную охрану 48 объектов. При этом в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства среднесписочная численность работников не превышала 12. Это свидетельствовало о нелегальной занятости, то есть допуске к охране объектов, в основном школ, без справок об отсутствии судимости, прохождения медосмотра и обучения по охране труда, в том числе — правилам оказания первой помощи.

При проверке предприятие предоставило госинспектору труда 102 трудовых договора, большая часть которых была оформлена наспех и задним числом. Гострудинспекция направила эти «договоры» в межрайонную ИФНС России №3 по Башкирии, где установили, что в 72 из 102 предоставленных соглашений отсутствуют перечисления НДФЛ и страховых взносов.

Работодатель вынужден был исполнить обязательства перед бюджетом и работниками, перечислив в виде налогов и страховых взносов более 10 млн руб.

ООО ЧОП «Среда безопасности», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в марте 2020 года в Мелеузе. Владелец — Ильдар Ахтямов. Финансовые показатели в 2025 году были нулевыми.

Майя Иванова