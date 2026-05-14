В Шадринске в ДТП пострадал мальчик на велосипеде

В Шадринске после столкновения с автомобилем пострадал несовершеннолетний велосипедист. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, авария произошла днем 13 мая. При выезде из двора на проезжую часть у дома №25 на улице Комсомольской 41-летняя водитель Toyota RAV4 наехала на 15-летнего мальчика на велосипеде. Он двигался по тротуару. В результате аварии подросток пострадал, после оказания медицинской помощи ему назначено амбулаторное лечение.

Виталина Ярховска